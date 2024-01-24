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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم البحيرة: انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وأولي وثانية ثانوي

التربية والتعليم
التربية والتعليم في البحيرة
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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية العامة، اتسمت بحالة من الهدوء والنظام والالتزام، حيث لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم السادس والأخير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

وفي ذات السياق، اختتمت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية العامة. وقد أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة الرياضيات وعددهم ٤٤ ألف و٩١١ طالب وطالبة.

كما قام طلاب الشعبة العلمية من طلاب الصف الثاني بأداء إمتحان مادة الكيمياء وعددهم ٣٢ ألف و189 طالب وطالبة، وأدى أيضا طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي العام لامتحان التاريخ وعددهم ٨٥٥٦ طالب وطالبة.

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