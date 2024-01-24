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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

السبت.. "ألف ليلة وليلة" حفل موسيقي جديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

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تحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب، حفلا موسيقيا جديدا بعنوان "ألف ليلة وليلة"، وذلك في الثامنة من مساء السبت المقبل، الموافق 27 يناير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقدم الأوركسترا عدد من المؤلفات العالمية منها: سيمفونية القرابين المنسية لـ ميسيان، وكونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ ديفورجاك ومتتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتى كتبها عام 1888 وقسمها إلى أربعة حكايات استلهمها من حكايات "ألف ليلة وليلة" وهى البحر وسفينة السندباد، والأمير الكالندارى، والأمير الشاب والأميرة الشابة، والاحتفالات في بغداد وأصبحت علامة مميزة لكل الأعمال الفنية الخيالية كما باتت رمزا للروايات الأسطورية الحالمة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني ألف ليلة وليلة المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية