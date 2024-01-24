"السياحة والآثار" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك وزارة السياحة والآثار في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55، والذي تنطلق أولى فعالياته اليوم 24 من يناير، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستمر حتى 6 من فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتحل دولة النرويج ضيف شرف هذه الدورة.



ويضم الجناح الخاص بالوزارة عدداً من الكتب والمجلات العلمية فى مجالات الآثار المختلفة، بإلإضافة إلى عدد من الإصدارات الحديثة والعدد السادس من مجلة مشكاة، وهى مجلة متخصصة فى نشر الأبحاث العلمية المحكمة دوليا فى الآثار الإسلامية والقبطية ويضم العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث الأصيلة التى تنشر لأول مرة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الجناح المخصص للأطفال طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً و يومي الجمعه 26 يناير و2 فبراير، عقب شعائر صلاة الجمعة، حيث سيتواجد ممثلو الهيئة في جناح الطفل وسيتم تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية مع الأطفال المتواجدين بالجناح.

كما أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي لممثلي دولة ضيف الشرف النرويج لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

الجدير بالذكر أن جناح الوزارة بالصالة الرئيسية بالمعرض صالة 3 جناح B 57، علما بأن مواعيد العمل الرسمية بالمعرض من العاشرة إلى الثامنة مساء عدا الجمعة من العاشرة إلى التاسعة مساء.