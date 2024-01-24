وزير دفاع كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب، وذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ "كروز" على البحر الأصفر، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن وزير الدفاع "شين وون-سيك" أصدر هذا التحذير خلال زيارته للجناح المقاتل السابع عشر في قاعدة "تشيونجو" الجوية، على بعد 112 كيلومترا جنوب سول، والتي تشغل 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35".

وأضاف شين: "حددت كوريا الشمالية.. كوريا الجنوبية على أنها عدوها الرئيسي، ولديها سياسة عدائية تهدف إلى نشر الشيوعية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

وحث شين، طياري "إف-35" على الانتقام الصارم في حالة حدوث أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، من خلال التسلل بمقاتلات الشبح وقدرات الضربة الدقيقة.

وقال: "إذا اختار نظام (كيم جونج-أون) الخيار الأسوأ بشن الحرب، فيجب أن تكونوا في طليعة إزالة قيادة العدو في أقرب وقت ممكن ووضع حد للنظام".

وفي الأسبوع الماضي.. هدد "كيم جونج-أون" كوريا الجنوبية بالحرب إذا تم انتهاك "حتى ولو 0.001 مليمتر فقط" من أراضي كوريا الشمالية، قائلا إن بلاده لن تعترف بخط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

وزعمت كوريا الشمالية أيضا أنها اختبرت مركبة مسيرة هجومية نووية تحت الماء في البحر الشرقي ردا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة التي شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أوائل الأسبوع الماضي.