بعد إصابة الشناوي.. الأهلي ينتظر قرار كولر لضم حارس مرمى في الميركاتو الشتوي

تنتظر لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن إمكانية التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي تعرض للإصابة ويغيب لفترة طويلة.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في “الكتف” خلال مباراة منتخب مصر ضد الرأس الاخضر في بطولة افريقيا وسيخضع لعملية جراحية سيغيب على اثرها لفترة طويلة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 4 شهور، وهناك اتجاه قوي داخل النادي لضم حارس مرمى يمتلك خبرات في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن القرار النهائي سيكون للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والذي سيحسم الأمر خلال الاسبوع الجاري .

وشدد المصدر على أن هناك تخوف داخل النادي من الاعتماد على الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء خاصة أن خبراتهما قليلة والفريق يحتاج لحارس مرمى لديه خبرات في الفترة المقبلة والارتباطات المهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف المصدر أن هناك أكثر من حارس مرمى مطروح على طاولة النادي الأهلي لتعويض غياب الشناوي أبرزهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي خاصة أن النادي دخل في مفاوضات مع الثنائي في وقت سابق.

وأشار إلى أن هناك اجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي مع مارسيل كولر لحسم الأمر سواء بالتعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الشتوي أو الاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي وتواجد الثاني حمزة علاء ومصطفى مخلوف بدلاء.