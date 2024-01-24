السفير الصيني بالقاهرة يشيد بالعلاقات الاستثنائية مع مصر خلال احتفالية «عيد الربيع»

أشاد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، مساء الثلاثاء، في احتفالية السفارة بمناسبة الربيع الصيني، بالعلاقات المصرية الصينية، معتبرًا إياها استثنائية وتقوم على الشراكة.

وأشار لياو ليتشيانج إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي، مع تحقيق نتائج ملموسة في مجالات متنوعة، وتقديم الشكر لمصر على التزامها بمبدأ الصين الواحدة.

وأثنى السفير الصيني بالقاهرة، على العلاقات الاستثنائية بين الصين ومصر، معبرًا عن تقديره للتعاون المثمر الذي أسفر عن تطورات إيجابية في مجالات متنوعة. أشاد بتقارب قلوب الشعبين وتبادل الزيارات السياحية، مشيرًا إلى التزام مصر بمبدأ الصين الواحدة، ومباركًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس". كما أكد استمرار تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين ومصر في ظل القيادة الرئاسية للرئيسين شي جينبينج وعبد الفتاح السيسي.

ويصادف العام الجاري الذكرى الـ10 لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي.

يذكر أنه خلال العام الماضي، سجلت العلاقات بين الصين والدول العربية تقدماً ملحوظاً في مجموعة من المجالات، حيث بذل كلا الجانبين جهودًا فعّالة لتحقيق نتائج فعالة عقب القمة الصينية العربية الأولى، مع التركيز على تعزيز تعاون مبادرة "الحزام والطريق" ليشمل بشكل شامل جميع الدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما تم عقد منتدى تنمية الشباب الصيني العربي الأول، وجلسات تبادل حول حقوق الإنسان، مما أدي إلى تحول جامعة الدول العربية إلى أول منظمة إقليمية وقعت وثيقة تنظيمية مع الجانب الصيني لتفعيل مبادرة الحضارة العالمية، وتلك الخطوات دفعت العلاقات الصينية العربية إلى مرحلة تنمية جديدة ومتقدمة.