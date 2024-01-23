خاص.. نائب رئيس نادي الزمالك يكشف سر خطابه للجنة الأولمبية

نفي المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ماردده البعض خلال الساعات القليلة الماضية حول تقدمه باستقالته من منصبه من أجل العودة لرئاسة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وقال نصر خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ان الكلام عن الإستقالة والرحيل عن الزمالك كلام لا أساس له من الصحة والحقيقة التى ارغب في توضيحها أننى قمت بمخاطبة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس ياسر إداريس لاعادة النظر في قرار استبعادي من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة اليد بعدما انصفني القضاء العادل.

واضاف أنه يبحث فقط عن رد الإعتبار والحصول على حقه الذى انتزع منه بدون وجه حق .

واوضح نائب رئيس نادي الزمالك انه ليس معنى ذلك التفكير في الرحيل عن الزمالك وسعيد بتواجدي ضمن مجلس إدارة القلعة البيضاء وهدفي مع باقي الزملاء بالمجلس خدمة الكيان العريق وتحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وكل المنتميين للزمالك .

من جانب أخر أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نادي الزمالك، اليوم الجمعة، في خطاب رسمي، برفع حظر القيد، وإمكانية تسجيل لاعبين جدد للفريق، بعد تسوية جميع القضايا.

وأعلن الزمالك، الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

وأكد أنه انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء غرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط وأفريقيا.