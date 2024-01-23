أمم أفريقيا.. الكاميرون تتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على جامبيا

تأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد الفوز الذي حققه على جامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

دخل المنتخب الكاميروني المباراة بشن عدد كبير من الهجمات الخطرة، وهدد المنتخب الجامبي في أكثر من مناسبة.

كان المنتخب الكاميروني قريب جدًا من التسجيل أثناء السيطرة على مجريات الأمور في بعض أوقات الشوط.

اختلف الشوط الثاني عن سابقه، وحاول الكاميرون هز شباك جامبيا، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق كارل في الدقيقة ٥٦ وبعدها تعادل إبلى جالو لجامبيا في الدقيقة ٧٢ وبعدها أضاف جامبيا الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ عن طريق ايبريما كولي وبعدها حاول الكاميرون ادراك التعادل بعد ان شن عدد كبير من الهجمات التى اسفرت عن هدف التعادل .

وبعدها واصل الضغط حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريستوفر ووه في الدقيقة ٩٠.

بهذه النتيجة رفع الكاميرون رصيده إلى النقطة ٤ في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف السنغال صاحب الـ 9 نقاط وتأهل غينيا صاحب المركز الثالث برصيد ٤ نقاط.