على خطى شريهان.. مريم عوضين ابنة المنصورة تعشق الفن وتحلم بالشهرة

فنانة غير تقليدية ورغم صغر عمرها، إلا أنها فنانة شاملة متميزة، فهي ممثلة مسرح وفنانة استعراضية، وراقصة باليه ومذيعة ، عندما تشاهد تمثيلها وأداءها المسرحي تنبهر.. إنها "مريم محمد علي عوضين" ابنة مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية صاحبة الـ 13 عاما عضو أكاديمية المسرح بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة برئاسة النائب “طارق عبد الهادي "وعضو بفريق المسرح بمدرستها بالمنصورة.

روت "مريم محمد علي عوضين" لـ"البوابة نيوز "عشقها للفن، قائلة إنها طالبة في الصف الأول الإعدادي بمدرسة خاصة للغات بالمنصورة، وتعشق التمثيل والفن الاستعراضي والإذاعة.

وأضافت أن المخرج وليد الحسانين تولي موهبتها ودربها علي التمثيل وحثها أيضا على التفوق الدراسي بالتوازي مع ممارستها لهواية الفن، وأنها حصلت على شهادة القدوة على فصلها مؤخرا.

وأضافت أنها تميزت في فن الاستعراض وتمارس فن الباليه، وبدأت ممارسة فن التمثيل منذ 6 سنوات، حيث اكتشفها المخرج وليد الحسانين في أكاديمية مسرح نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

وأشارت إلى أنها فنانة شاملة متعددة المواهب، وساعدتها موهبتها في التفوق بدراستها وأنها تتقن تمثيل جميع أنواع التمثيل سواء كوميديا أو تراجيديا أو اجتماعيا.

وأوضحت أنه تم تكريمها كثيرا من أكاديمية المسرح بنادي جزيرة الورد بالمنصورة ومن المدرسة عدة مرات، مشيرة إلى أنها تعشق النجمة الكبيرة شيريهان وتأثرت بها بشكل كبير في فن التمثيل وأداء الاستعراضات.

وأكدت مريم أنها شاركت في العديد من العروض الفنية، منها أوبريت بعنوان "حكاية وطن" من تأليف وإخراج وليـد الحسـانين واستعراضات الدكتور "أيمن علي" ثم شاركت في العديد من العروض المسرحية ومنها عرض على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ضمن مسابقة كنوز مصرية، وتحلم بالشهرة والنجومية على خطى النجمة الكبيرة الشاملة شيريهان.