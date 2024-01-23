النمر يتابع أعمال حياة كريمة بقرية "ساقية أبو شعرة" في أشمون

تابع اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بشارع أبو زيد بمدينة أشمون ، والذي سيتم رصفه بطول نحو 400م وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الوعد ،وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

كما تابع النمر مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، حيث تم متابعة شد الاستاندات الحديدية للسوق الحضاري بساقية أبو شعرة والذي يضم نحو 11 باكيه على مساحة نحو 330 مترا، وجارٍا ستكمال 2 باكية المتبقية وتم الانتهاء من تركيب لوحة الكهرباء الخاصة بالسوق الحضاري كما تم متابعة أعمال الإنارة وتركيب 12 لمبة ليد موفرة علي طريق ترعة راضي البر الشرقي.

من جانبه أكد رئيس المدينة، أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.