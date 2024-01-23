محافظ المنوفية يشدد على متابعة مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة لحالة النظافة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة والاستمرار في شن الحملات الدورية المكثفة لرفع كافة التراكمات والقمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، مع ضرورة التواصل الدائم وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ورصد كافة شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم، لافتاً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع برؤساء الوحدات المحلية، أكد المحافظ على ضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " مع ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال.

كما وجه بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع حلول ابتكارية لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة فضلاً عن إعداد تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.