عيد الشرطة 72.. أبرز الضربات الأمنية خلال العام الجديد 2024

بالتزامن مع حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية، يواصل رجال الأمن مداهمة أوكار الجريمة والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة رصدت البوابة نيوز أبرز تلك الضربات الأمنية القاصمة خلال يناير 2024 .

إصابة رجال شرطة إثر استهداف بؤرة إجرامية بأسيوط ومقتل ٥ عناصر شديدة الخطورة

فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.. تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – إستعمال قوة - سلاح نارى").. مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مقتلهم.. وعثر بحوزتهم على (2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1،100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات").. كما أُصيب خلال التعامل (ضابط وفرد شرطة) من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.



هذا وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل عناصر إجرامية شديدة الخطورة في السويس بحوزتهما مواد مخدرة بـ50 مليون جنيه.

أعلنت وزارة الداخلية يناير الجاري عن مقتل إثنين من أخطر العناصر الإجرامية، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بالسويس، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ50 مليون جنيه.

وقالت الداخلية فى بيانًا لها، إنه جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام (إثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهما.

وبإستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50،000،000 خمسون مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



إحباط تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بـ 40 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى، قدرت قيمتها المالية بحوالى 40 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها، وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. يأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.

بقيمة 122 مليون جنية ..ضربة أمنية حاسمة.. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة تدوير المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق بوزارة الداخلية مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة مكون من ( 10 أشخاص، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) تخصصوا فى جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعى (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص "عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد" بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الإصطناعى "البودر" وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2،500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8،5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ( 122،000،000 ) مائة وإثنان وعشرون مليون جنيه تقريبًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.