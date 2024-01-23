العيد 72 للشرطة.. الداخلية تواصل تطوير وميكنة خدماتها للمواطنين

بالتزامن مع حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية الموافق 25 يناير من كل عام يشهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطوراً ملحوظاً فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، في نفس السياق تم تفعيل ماكينة (السجل الذكى) بمقر ديوان القطاع والمزودة بخاصية التحصيل النقدى, والتى يمكن للمواطن من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى من الحصول على أى من مصدرات القطاع المميكنة مثل شهادات ( الميلاد / الوفاة / الزواج / الطلاق ) وذلـك عــــــن طريق إختيار نوع المصدر المطلوب إستخراجه من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته من خلال مطابقة بصمة (الوجه – أحد الأصابع) مع ما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

في سياق متصل استحدث قطاع الأحوال المدنية عدداً كبيراً من المراكز النموذجية على مستوى الجمهورية موزعة بمختلف المحافظات، والتى تقدم خدمات مميزة للمواطنين فى سهولة ويسر وبصورة حضارية من خلال أماكن لائقة ، دون التقيد بمحل الإقامة ، وتمتد ساعات العمل بالعديد منها حتى الساعة 9 مساءاً طوال أيام الإسبوع، وذلك لتقديم الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بجودة عالية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.