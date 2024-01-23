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الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-


 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط عدد (2) قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2129) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (29) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (178) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (2) قضية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جرائم التهريب ومخالفات طاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة ضبط المخالفات المرورية