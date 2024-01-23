معرض الكتاب.. أميرة عزت تشارك بـ"في جسدي رجل"

صدر حديثًا عن دار نشر المكتبة العربية رواية "في جسدي رجل" للكاتبة الصحفية "أميرة عزت"، التي تشارك بها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55.

وتعد رواية "في جسدي رجل" أول عمل أدبي للصحفية أميرة عزت.

وقد جاءت كلمة ظهر غلاف الرواية كالآتي: «نعيش حياتنا نبحث فيها عن راحتنا وسعادتنا، هذا البحث يأخذنا لرحلة نسير فيها، منا من يسير ومنا من يطير ويحلق عاليًا، ومنا من يقف ويعتقد أنه يسير، وقد نضل الطرق في وقت ما، واحياناً نري ضباب نسير وراءه».

وخلال تلك الرحلة قد نصل أو لا نصل، ولكننا نظل نبحث، وقد نكتشف أن الحقيقة قابعة داخلنا، قد نرى طيفها أمامنا في وقت ما أو يشير لنا أحدهم لذلك الطيف، ولكننا أحيانا لا نري أو لا نسمع أو لا نعرف أو لا نصدق.

لذلك نظل عالقين، فتظل ارواحنا عالقة، عالقة في من؟ أو أين؟ أو كيف؟ لا ندري، ما نعيه أو نعرفه جيدًا هو أننا نبحث عن راحتنا في مكان ما أو زمان ما أو أشخاص أو أشياء مادية، ومن الإيمان تجري أنهار افكار لا بأس بها، قد تعطينا شريان آخر للحياة، وبدون الإيمان يمكن أن نظل نبحث داخل دوائر مفرغة".

وتعد هذه الرواية نفسية رومانسية، تتناول الصراعات النفسية التي تدور داخل اعماق النفس البشرية، ومحاولة الوصول إلي مكان الراحة والأمان، فيبحث الجميع عن السعادة والراحة، و يجول في طرق كثيرة باحثاً عنها وفي النهاية قد يكتشف أنه حتي يعرفها قد يجب أن يكتشفها داخله اولاً، حيث تعتمد الفكرة الأساسية علي مفهوم البحث عن السعادة والراحة وفكرة أنها دائماً تكون مرتبطة بالآخر، وكيف أنها تستمد القوة والدعم والشغف منه.

وتجسد الرواية نفس بشرية تعتقد أنها تستمد قوتها من اقرب الأشخاص لديها، فتظل شامخة لا يهزها شيء، بل وتكون هي مصدر القوة وتعطي كل الشخصيات من حولها الدعم والمساندة إلي أن يختفوا تلك الأشخاص، وتضعف كثيرًا، وتقع في علاقة غير شرعية مع شخص وتحاول مقاومة كل الصدمات بتلك العلاقة.

وتدور أحداث الرواية حول فتاة تعمل صحفية ومن خلال عملها تلتقي بأربع فتيات لديهم مشاكل مختلفة، وتدخل معهم داخل أعماقهم النفسية وتبحث معهم عن ما يدور داخلهم، حتي تتعرض هي أيضا لحالة الضعف النفسي وتظل تبحث هي الأخرى داخل نفس الدوائر، وتكتشف أن من الداخل تنبع الحقائق.

ومن المقرر أن يفتتح معرض الكتاب بابه للزوار يوم الخميس المقبل 25 يناير 2023، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، أوضح الموقع الإلكتروني لمعرض الكتاب أنه يستمر العمل يوميًا في معرض الكتاب 2024، اعتبارًا من 25 يناير الجاري وحتي 6 فبراير المقبل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً، ويقام المعرض داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

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