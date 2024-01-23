بسبب كلب.. 13 فبراير نظر محاكمة متهم أحدث عاهة مستديمة لطالب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، 13 فبراير المقبل محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما تم تأجيل جلسة اليوم.

وأفادت التحقيقات أن المتهم أطلق كلب شرس على جيرانة، أثناء وقوع مشاجرة بمنطقة الأميرية، ونتج عن ذلك إصابة طالب تصادف وجوده في المنطقة بالصدفة.

وجاء بالتحقيقات.. أن النيابة انتقلت لمكان الواقعة آنذاك، وأوضحت المعاينة نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج.