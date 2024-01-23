ضبط 232 كيلوجرام سلع فاسدة ونصف طن مسحوق غسيل منتهي الصلاحية بالأقصر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية أسفرت عن ضبط ٢٣٢ كيلوجرام سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق للمواطنين، كما تم ضبط عدد نصف طن مسحوق أوتوماتيك غير صالح للاستخدام داخل أحد مخازن المنظفات.

جاء ذلك فى ظل التوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية، وضبط كل من تسول له نفسه المتاجرة فى صحة المواطنين من التجار معدومى الضمير، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأشار مختار، إلى قيام مديرية التموين بالأقصر بحملة تموينية بناحية شارع أحمد عرابي - بندر الأقصر، وضبط صاحب ثلاجة جبن لحيازته ٢٣٢ كيلو جرام جبنة قريش منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف، أنه تم ضبط عدد ٤٣ كيس وزن الكيس ١٢ كجم مسحوق غسيل أتوماتيك غير صالح للاستخدام، وبدون بيانات داخل أحد مخازن المنظفات بناحية المنشاة العمارى بندر الأقصر، وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة.

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