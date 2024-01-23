معًا نحو بيئة عمل إيجابية.. "تعليم القاهرة" تعقد أولى ندوات أتوبيس الدعم النفسي

عقد توجيه عام التربية النفسية بالمديرية بمحافظة القاهرة، أولى ندوات أتوبيس الدعم النفسي تحت شعار (معًا نحو بيئة عمل إيجابية).

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وحدة حقوق الإنسان ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة و بالتنسيق مع التوجيه العام للتربية النفسية بالقاهرة، لدعم الصحة النفسية للسادة العاملين بمحافظة القاهرة و المناطق والأحياء المديريات التابعة لها بالقاهرة لتنمية الموارد البشرية.

وأشار موجه عام التربية النفسية بالمديرية أن تلك الندوة ضمن سلسلة من الندوات التى يعقدها توجيه عام التربية النفسية بالمديرية لتقديم الرعاية والحماية للعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

وتطرقت الندوة إلى ما يلى:

_ التعريف بمراكز الدعم والإرشاد النفسى والخدمات المقدمة وأماكن تواجدهم.

_ التعرف على العلاقة بين حقوق الإنسان والصحة النفسية ودعم منطمة الصحة العالمية باطلاق حملة الصحة النفسية حق عالمى من حقوق الإنسان .

_ التوعية بأخطاء التفكير وتأثيرها علي الصحة النفسية وعلى تربية الأبناء .



_ الرعاية الذاتية وأهميتها.

- كيفية إدارة الضغوط التى قد يتعرض لها الموظف أثناء عمله والتعامل مع الأفكار السلبية الناتجة عنها.

_ تقديم بعض الأنشطة الترفيهية التى تساعد على تنمية الوعى بالذات.

_ أتباع أساليب عمل مرنة من خلال أوقات العمل .

_ وضع سياسية لتدريب الموظفين من خلال دورات تدريبية وعقد أجتماعات بصفة دورية لتنمية مهارات التواصل الفعال .



_ خلق بيئة عمل محفزة من خلال فترات الراحة.

_ الاهتمام بالجانب النفسى للموظف فى بيئة العمل، حيث له تأثيره على سعادة الفرد و الإنتاج داخل المؤسسة.

ونالت الندوة إعجاب الحضور متمنين المزيد من الاستمرار، وأوصوا بتكرار مثل هذه اللقاءات شهريا وضرورة تعميمها فى جميع أحياء القاهرة لأهميتها وتأثيرها على الصحة النفسية للعاملين وتأثيرها الإيجابي على جودة العمل و الأداء للموظف.