وزير الصحة يتفقد سير العمل داخل مستشفى كوم حمادة التخصصى

أجري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية بمستشفى كوم حمادة التخصصى، حيث تفقدوا أقسام المستشفى، وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة والصيدلية للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الخدمات الطبية للمواطنين والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

وأكد وزير الصحة والسكان، الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أمنهم الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على رأس أولوياتها حيث حققت مصر نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى كوم حمادة مقامه على مساحة إجمالية ٨٩٠٠ م٢ ( مساحة المباني ٣١٠٠ م٢ )، بتكلفة إجمالية ٨٣٨ مليون جنيه وتخدم حوالى مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة، وتتكون من دور أرضي و٥ أدوار علوية بطاقة استيعابية ٢٦٢ سرير وتضم ٢٠ سرير للعناية - ٣١ حضانات - ٣٩ ماكينة غسيل كلوي - ١١٤ سرير للقسم الداخلي - ٦ أسرة للعمليات - ١٦ عيادة و٤ أسنان - ١٥ سرير للإفاقة - ١٦ سرير للطوارئ

حضر الجولة، الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اللواء محسن الجندى، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.