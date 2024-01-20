ads
الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 من كأس فرنسا

مبابي في مباراة باريس
مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وأورليان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أورليان برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

أحرز أهداف الفريق الباريسي، كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 16 و63 من ركلة جزاء، وجونسالو راموس في الدقيقة 72، وسيني مابولو في الدقيقة 88.

وسجل نيكولاس سانت روف، هدف أورليان الوحيد في اللقاء في الدقيقة 86، ليفوز البي إس جي بنتيجة 4-1.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا على حساب أورليان.

وفي سياق آخر، ودع فريق نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، منافسات كأس فرنسا من دور الـ32 عقب الخسارة من لافال بهدف للا شئ.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا مبابي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأورليان اخبار باريس سان جيرمان