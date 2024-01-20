باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 من كأس فرنسا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أورليان برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

أحرز أهداف الفريق الباريسي، كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 16 و63 من ركلة جزاء، وجونسالو راموس في الدقيقة 72، وسيني مابولو في الدقيقة 88.

وسجل نيكولاس سانت روف، هدف أورليان الوحيد في اللقاء في الدقيقة 86، ليفوز البي إس جي بنتيجة 4-1.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا على حساب أورليان.

وفي سياق آخر، ودع فريق نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، منافسات كأس فرنسا من دور الـ32 عقب الخسارة من لافال بهدف للا شئ.