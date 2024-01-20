عضو بالشيوخ: مبادرات السيسي تدعم المواطن في مواجهة غلاء الأسعار

أكد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة غلاء الأسعار أمر ليس بجديد على الرئيس فهو قريب جدا من المواطن المصري ويشعر دائما بالمعاناة التي يتعرض لها من قبل التجار الجاشعين الذين لا ينظرون لمصلحة الوطن في هذه الفترة الخطيرة التي يمر بها الشرق الأوسط كله ، مشيرا إلي أن مبادرات الرئيس التي تدعم وتساعد المواطنين لا تنتهي لذلك فهو أمر معتاد .

وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ البوابة نيوز اليوم أن ظاهرة غلاء الاسعار ليس فقط أسعار السلع الغذائية فكل شيء يزداد سعره كل يوم سببها الرئيسي التضخم والأزمة الدولارية وسلاسل الإمداد والحروب في البلاد المنتجة للسلع وهو ما تحاول الحكومة والقيادة السياسية حلها بشتي الطرق لمواجهة هذه الظاهرة التي تتسبب في تذمر للمواطنين ، مؤكدا أن النواب قد هاجموا بشدة الدكتور علي مصليحي وزير التموين عنده استجوابه لفشل الوزارة في ضبط الأسواق والسيطرة علي الزيادة فيها بشكل متكررة بدون أسباب واضحة لهذه الزيادة .

فيما اشار المليجي إلى أنه أذا كان للدولة اليد العليا في السيطرة علي الاسعار في المقام الأول ولكنه القي باللوم علي المواطن لعدم مواجهته لغلاء التجار وجشعهم بالاستغناء علي هذه السلع ومحاولة الحصول علي بدائل أرخص منها.