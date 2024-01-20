شعبة الأدوية تحذر من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استخدام الأدوية والمستحضرات التجميلية مجهولة المصدر، خاصة في محلات الكوافير المختلفة، مشددًا على أهمية وعي المواطنين والتأكيد من سلامة وصحة ما يتم شرائه.

وقال عوف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور"، إن السيرم يرخص من هيئة الدواء ويتضمن جرعات معينة، وبعضها ممن يتم تداولها ويجب التأكد من المكان الذي يتم الشراء منه.

وأضاف أنه يجب تجنب وضع أي شيء على الشعر أو الجلد في محلات الحلاقة أو الكوافير، إلا بعد التأكد من سلامتها الصحية

وذكر عوف أن كريمات فرد الشعر ، التى تحتوى على مادة الفورمالين تصيب السيدات بأمراض سرطانية مزمنة، ويصيب الشعر بالجفاف ، كما أن الإصابة بالسرطان لا تتوقف فقط على مستخدم هذه المنتجات، ولكن عند إجراء " كى بالمكوى" للشعر بعد الفرد ينتج عنها أدخنه، وكل من يستنشق هذا البخار ينتج عنه أمراض صدرية .