روما ينتصر على هيلاس فيرونا في أول مباراة لـ«دي روسي»

عاد فريق روما إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، مساء اليوم السبت، بعدما فاز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة «السيري آ».

واستعاد فريق العاصمة الإيطالية نغمة الفوز، التي غابت عنه في آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد للذئاب دانييلي دي روسي، الذي جاء خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو منذ أيام.

حقق روما، انتصاره الثمين في أول مباراة تحت قيادة دي روسي بنتيجة 2-1، ليتقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 19، ولورينزو بيليجريني في الدقيقة 25، وكلا الهدفين من صناعة ستيفان شعراوي.

في الشوط الثاني، كاد الفريق الضيف أن يحرز هدفًا في الدقيقة 66، ولكن أهدر ميلان ديوريتش ركلة جزاء، قبل أن ينجح زميله مايكل فلورنيشو في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، ارتقى روما إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.