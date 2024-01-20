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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قناة أمريكية: الأقمار الصناعية تكشف عن تدنيس جيش الاحتلال لـ16 مقبرة بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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كشف قناة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم السبت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دنس ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في قطاع غزة، تاركا القبور مدمرة.

وفي خان يونس، جنوب غزة، حيث تصاعد القتال في وقت سابق من هذا الأسبوع، دمرت قوات الاحتلال مقبرة، وأزالت الجثث، فيما قال الجيش الإسرائيلي، في تصريحات نشرتها القناة، إن ذلك جزء من البحث عن رفات الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال 7 أكتوبر. 

وأشارت القناة إلي أن صور الأقمار الصناعية ولقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تدمير المقابر. 

وأوضحت القناة أن الأدلة كشفت عن ممارسة منهجية حيث تقدمت القوات البرية الإسرائيلية عبر قطاع غزة.

وأكدت القناة إن التدمير المتعمد للمواقع الدينية، مثل المقابر، ينتهك القانون الدولي، وقال خبراء قانونيون، في تصريحات نشرتها القناة، إن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

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