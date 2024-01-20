«رسائل للقلوب المطمئنة» لـ «داليا حجازي» يشارك في معرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب" رسائل للقلوب المطمئنة " للكاتبة داليا حجازى ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

من أجواء الكتاب :"أنا كلا منا فى رحلة الحياة يشعر أنه لا يقوى على تكملة الرحلة ،ربما لأنه مر بابتلاءات فى حياته،أو تجارب مؤلمة فيشعر بحمل ثقيل على ظهره يمنعه من المضى فى الطريق ..وهنا يحتاج إلى خطة تعينه على التغيير "..

تقول الكاتبة فى مقدمة الكتاب :"اسمح لى عزيزى القارئ أن أقدم لك بعض الرسائل التى تقوى قلبك ونفسك وعقلك كأنها مثبتات للعزيمة..ففى رحلة التغيير تصيبنا مشاعر مثل: إحباط ،حزن وخوف توقفنا فنحتاج لمن يساعدنا نقف مرة أخرى على عتبات الاصرار والتفاؤل من جديد.

(رسائل للقلوب المطمئنة )

ستساعدك لتأخذ خطوات فعالة مناسبة لك لتبدأ من جديد بقلب مطمئن ونفس راضية وعقل واع فتعيش بسعادة على مراد الله فى الدارين .

داليا حجازى كاتبة مصرية من مواليد محافظة الغربية، ويعد كتاب رسائل للقلوب المطمئنة هو الكتاب الأول لها .خريجة كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية، متعددة الشغف، تعمل في مجال كوتشينج العلاقات للأسرة والشباب معتمد من ICF،متخصصة في الإرشاد الأسرى والتربوى ومدربة تنمية المهارات الحياتية والتعليمية، ورفع الوعي الذاتي للكبار والشباب ...

حُلمها بناء إنسان واعٍ يحيا بسعادة فى الدارين .