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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تأكد صعوده للدور المقبل .. وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد قبل مواجهه الكاميرون غدًا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية  على التواجد بتدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وذلك لدعمهم قبل خوض لقاء الختام فى دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون والذي يقام غدًا الأحد فى السادسة مساء .

وأوضح وزير الشباب والرياضة  حرصه  على التواجد اليوم مع المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لنؤكد لكم وقوف الجميع خلفكم لتحقيق اللقب الإفريقي.
ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقة الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل  ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى ال 27  من يناير الجارى  والتى ت،أتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتأهل الفائز بالبطولة التى يحمل لقبها المنتخب المصري الى أولمبياد باريس مباشرة .

فراعنة اليد الكاميرون وزير الرياضة اشرف صبحي احمد محمدي