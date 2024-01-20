السعودية: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة لحين إقامة دولة مستقلة على حدود 1967

أكد نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم السبت، في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب الاجتماعات إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الخريجي على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة.

وأشار الخريجي إلى أن العالم يشهد تصاعدا ملحوظا لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها، ولابد أن تسعى الدول في تحقيق السلام.

ونبه إلى تزايد الظواهر المناخية المتطرفة حول العالم، مؤكدا أن المملكة اتخذت مبادرات وطنية ودولية جادة، كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتقليل انبعاثات الكربون وذلك استمرارا لجهود المملكة البيئية تماشيا مع رؤية السعودية 2030.