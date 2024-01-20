ضبط شقيقين وابن عمهما بتهمة التعدي الجنسي على طفل فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط ثلاثة أطفال "شقيقين ونجل عمهما" بعد اتهما ربة منزل لهما باستدراج نجلها الطفل والتعدي عليه جنسيا داخل منزلهم بقرية طناح التابعة للمركز و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

حررت ربة منزل مقيمة قرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغ بمركز شرطة المنصورة اتهمت فيه شقيقين ونجل عمهما قصر، باستدراج نجلها الطفل الى احد الشقق السكنية محل سكنهما والتعدي عليه جنسيا، وبمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة من "عزة.ص.ع"،33عاما، ربة منزل ومقيمة قرية طناح دائرة المركز، وبرفقتها نجلها "محمد"، 7 سنوات، طالب بالصف الثاني الإبتدائي وابلغت بقيام كلا من "محمد.أ.ع.ا"، 13 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وشقيقه "عبدالرحمن"،11 عاما، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، نجل عمهما "على إ.ع"، 13 عاما، طالب بالصف الثالث الأعدادي، ويقيمون جميعا بذات القرية باستدراج نجلها الى غرفة بالطابق الارضي بالمنزل سكنهم والتعدي عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث من ضبط المتهمين و بمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.