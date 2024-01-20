نتنياهو يرد على بايدن: إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على قطاع غزة

أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيانًا في السبت، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أشار فيها إلى أن نتنياهو لم يستبعد تمامًا إقامة دولة فلسطينية خلال محادثتهما التي جرت يوم الجمعة.

جاء في البيان: "في المحادثة التي جرت الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو تأكيد موقفه الثابت لسنوات، الذي أعلنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدًا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني".

وفي مكالمة هاتفية أجراها بايدن مع نتنياهو، تمت مناقشة حالة الحرب في أول محادثة بينهما منذ أسابيع، وسط توسع الخلافات بينهما.

و أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحادثة استمرت قرابة 40 دقيقة وجرت في أجواء إيجابية.

وقال الرئيس بايدن يوم الجمعة إنه تناول مع نتنياهو الحلول الممكنة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن أحد المسارين يمكن أن يشمل تشكيل حكومة غير عسكرية.

وفي رد على سؤال حول إمكانية تحقيق حل الدولتين في ظل استمرار نتنياهو في منصبه، أكد بايدن أن ذلك ليس مستحيلاً.