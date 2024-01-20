هاجر السراج تصدم الجمهور في "حالة خاصة"

في الأحداث الأخيرة من مسلسل “حالة خاصة”، أظهرت هاجر السراج "رام الله" جانباً آخر من شخصيتها، وذلك بعد أن أعجب بها العديد من الرجال، فبعد معرفتنا بأن بقائها في مصر مهدداً بالخطر بسبب انتهاء إقامتها، نراها تحاول استغلال من حولها لحل هذه المشكلة، بجانب “ياسر” الذي يحاول التودد إليها وتجاريه على الرغم من كونه متزوجاً من مديرتها في العمل، فهي أيضاً تترك مساحة بينها وبين زميلها في المكتب "خالد" والذي عرض عليها الزواج ليساعدها في تجديد الإقامة.

و مع تقدم الأحداث، تظهر تفاصيل جديدة في علاقتها مع نديم، فقد ظهرت رام الله في الحلقات الأولى كفتاة تنتصر للخير والحق وقامت بالدفاع عن نديم، ولكن عندما يتعارض ذلك مع مصلحتها تلتزم الصمت، ورغم معرفتها بحقيقة مشاعره تجاهها، قبلت هدية غالية الثمن منه.

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.