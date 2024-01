11 إصدار لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمعرض الكتاب

يشارك 10 أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ11 إصدارا جديداً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 التي تقام خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024.

ويشارك الدكتور عبد الله الشريف، بكتاب "الجيوش الموازية والاستقرار السياسي في النظم السياسية العربية (2008-2019)"، عن دار المعارف، فيما يشارك الدكتور رامي عبد الباقي، بكتاب "نِدٌّ بِندّ (الجزء الرابع)، عن دار زين، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة.

كما يشارك الدكتور قياتي عاشور، بكتاب "المجال العام في مصر"، عن المكتب العربي للمعارف، بالإضافة إلى إصداراته السابقة.

ويشارك النائب عمرو عزت، بإصدارين؛ كتاب "الإمبراطورة ثيودورا" ومنسا موسى- أعظم رحلة حج في التاريخ"، عن دار سنابل، بالإضافة إلى الطابعة الثانية من كتاب "الشيخ علي عبد الرازق"، وعدد من إصداراته السابقة.

ويشارك مارك مجدي، بكتاب "ماركس والحرية" عن دار الأدهم، وأحمد خالد ممدوح بمجموعة قصصية بعنوان "طفل من تل أبيب" عن دار سما، وأحمد تامر غانم بكتاب "How To Calculate Your Calories" عن دار حروف منثورة.

فيما، تشارك الدكتورة إيناس دويدار، بكتاب "الاستبصار"، ودينا توفيق بكتاب "ما وراء الكارير"، عن دار نبراس، وبعنوان "ماعت العدالة القضائية"، يشارك محمد البحيري، بكتاب عن دار الولاء.

كما يشارك الدكتور حازم عمر، بالطبعة الثانية لكتاب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور" عن دار المعارف.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتعقد فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الندوات الثقافية، وحفلة توقيع لشبابها بالتعاون مع عصير الكتب، خلال أيام المعرض.