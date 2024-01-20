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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد الجرحى الفلسطينيين في نادي اتحاد سيناء

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد الجرحى الفلسطينيين في نادي
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تفقد اليوم وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب حسن عبد الوهاب  الجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة المقيمين  في نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش بشمال سيناء وذلم أثناء تلقيهم العلاج بمقر نادي اتحاد سيناء.

أكد "حسن عبد الوهاب"، تقديم كافة  أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين كما أكد علي  استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، بالتنسيق مع مديرية الصحة وكافة أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة.

واضاف: أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات  الدولة،بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، استمرارًا للدعم الكامل للاشقاء الفلسطينيين.

الجدير بالذكر ان تأتي هذه الخطوة، في ضوء تنفيذ توجيهاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطنيين.

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