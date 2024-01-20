غارة إسرائيلية تتسبب في مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا.. واقتحامات جديدة في الضفة الغربية المحتلة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق دمرت اليوم السبت مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري مما أسفر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب للمعارضة، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي وقع عندما كان مسؤولون من الجماعات المدعومة من إيران يعقدون اجتماعا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الخاضع لحراسة مشددة غرب دمشق، والذي يضم العديد من البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارتين اللبنانية والإيرانية.

وقال مسؤول في مجموعة مدعومة من إيران في الشرق الأوسط لوكالة أسوشيتد برس إن المبنى كان يستخدمه مسؤولون في الحرس الثوري، مضيفا أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت المبنى بأكمله وأن 10 أشخاص قتلوا أو جرحوا في الهجوم.

وجاءت الغارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة الآلاف.

وفي الشهر الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي دمشق إلى مقتل الجنرال الإيراني سيد راضي موسوي، وهو مستشار قديم للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري في سوريا، كما استهدفت إسرائيل نشطاء فلسطينيين ولبنانيين في سوريا خلال السنوات الماضية.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب في السنوات الأخيرة.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بتصرفاتها في سوريا، لكنها قالت إنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل آلاف المقاتلين لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي فجر السبت، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الجيش التي اقتحمت حارات عدة في مخيم بلاطة شرق نابلس، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم الجنود منازل عدة وعبثوا بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الجيش، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة وفا، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الجيش اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.