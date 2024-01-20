الجارديان تسلط الضوء على تصريحات بايدن حول إمكانية تطبيق حل الدولتين

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة حول إمكانية تطبيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة في تقرير إخباري إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ليس بالأمر المستحيل حتى أثناء تولي بينيامين نيتنياهو رئاسة الحكومة في إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن تلك التصريحات تأتي في أعقاب اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل وهو الاتصال الأول منذ ما يقرب من شهر بين الطرفين، موضحة أن الرئيس الأمريكي أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يعارض حل الدولتين.

ويلفت المقال إلى أن الاتصال الهاتفي تناول نقاط الخلاف حول فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والتي تسببت في مقتل ما يربو على 24،000 شخص حتى الآن، طبقا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي من أجل تقليص أعداد الضحايا من الفلسطينيين جراء القصف على قطاع غزة في الوقت الذي يبدى فيه تأييده المطلق لإسرائيل في حربها مع الفلسطينيين.

وينوه التقرير إلى بيان صادر عن البيت الأبيض يوضح أن الرئيس الأمريكي تناول كذلك خلال الاتصال الهاتفي رؤيته حول تحقيق سلام دائم لإسرائيل من خلال دمجها في محيطها الإقليمي ومن خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة بشرط ضمان أمن إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن المكالمة الهاتفية جرت في أعقاب إعلان مسؤولي الهلال الأحمر عن قصف جوي عنيف من جانب القوات الإسرائيلية يستهدف مدنيين في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وتلفت الصحيفة في الختام إلى البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التي تشير إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت في مقتل 142 فلسطينيا وإصابة 278 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 24،762 شهيدا.