صحيفة سعودية: الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى تدخلات سريعة حتى لا تزداد الأمور سوءا

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى تدخلات سريعة كي لا تزداد الأمور سوءا وتصبح خارجة عن السيطرة أكثر مما هي عليه.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (الثمن الباهظ): إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة مازال متواصلًا بل ويزداد سوءًا يومًا بعد آخر تحت أنظار العالم الذي لم يستطع حتى الآن أن يجد مخرجًا لهذه الأزمة رغم فداحتها وحصدها لعشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين العزل، لكنهم دفعوا ثمنًا باهظًا كونهم كانوا في غزة فقط لا غير.

وأضافت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي على غزة أوقع نحو خمسة وعشرين ألف قتيل منذ بدء الأزمة، إضافة إلى واحد وستين ألف جريح، صاحبهما عملية نزوح جماعي غير مسبوق إلى المجهول، وأدى ذلك إلى انتشار الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن الوضع كارثي قابل للتفاقم.