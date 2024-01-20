طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.. والعظمى 27 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 27 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 20 درجة، والصغرى 3 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.

طابا الصغرى 13 والعظمى 23.

كاترين الصغرى 3 والعظمى 20.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 24.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أن هناك رتفاع طفيف و تدريجي فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء

وتنكسر هذه الموجة اعتبار من يوم الإثنين الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٤.

و متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل من ( ٥:٤درجة مئوية )

وحثت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس.