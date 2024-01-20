القيادة المركزية الأمريكية تدمر ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت تستهدف جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق.

وذكرت القيادة الأمريكية - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم /السبت/ - أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية.

وأوضحت أن القوات الأمريكية رصدت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.. وتابعت أن القوات الأمريكية بعد ذلك قصفت الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس، في إجراء رأت أنه سيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.