أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 20 يناير 2024

السبت 20/يناير/2024 - 09:00 ص

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 20 يناير 2024، حيث سجل في بنكي الأهلي المصري ومصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. ومن جهة أخرى، سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بعض البنوك المصرية:

بنك التجاري الدولي:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية:

سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بنك HSBC:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ميدبنك:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

