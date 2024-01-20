النيابة تستعلم عن صحة شخص أصيب في حريق شقة سكنية بفيصل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية عن شخص أصيب في حريق شقة سكنية بفيصل، وانتدبت الأدلة الجنائية لفحص أثناء الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالطوابق.



وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالدور الثاني لعقار مكون من ٨ طوابق بشارع متفرع من الصفا والمروة.

وقد خلف الحريق وراءه مصاب نقل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.