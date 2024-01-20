أمم أفريقيا 2023.. التحكيم المصري ينال إشادات واسعة

نال التحكيم المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، إشادات واسعة بعد الظهور بشكل جيد خلال مباريات البطولة حتى الآن.

ويتواجد 7 حكام مصريين في أمم أفريقيا 2023، حكم ساحة: أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل، حكم مساعد: أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال، حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور، محمود البنا.

وجاء الظهور الأول للتحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية، في المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، حيث أدار اللقاء، الحكم الدولي أمين عمر، وعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، أحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا، محمد معروف حكمًا رابعًا، وفي غرفة تقنية الفيديو «VAR» تواجد محمود عاشور ومحمود البنا، حكمي فيديو مساعدين.

وظهر طاقم تحكيم مباراة الافتتاح بصورة مبهرة، ونال إشادات من الجميع امتدت للشارع الرياضي المصري، الذي أكد أن الحكم المصري حينما يركز ويتناسى الضغط الجماهيري، ويحصل على مستحقاته في موعدها، ولم ينتظر 3 أو 4 شهور حتى يحصل عليها، سوف يخرج بنسخة مشرفة للقارة، ويؤكد أنه حكمًا كبيرًا وينتج عنه قرارات صحيحة بشخصية قوية تسهل المباراة عليه وعلى طرفيها.

وأدار أمين عمر مباراة افتتاح كان 2023 بذكاء وحكمة بالرغم أن هناك منتخبا يلعب على أرضه ووسط جماهيره، إذ أشهر البطاقة صفراء للاعبي منتخب كوت ديفوار يفان نديكا وإبراهيم سنجاري، ومثلها للاعب منتخب غينيا بيساو موريتو كاساما، كما رفض احتساب ركلة جزاء لمنتخب الأفيال، واتخذ قرارًا سليمًا باستمرار اللعب، ليخرج طاقم التحكيم المصري في أبهى صورة بالرغم أنه تعرض لاختبارات تحكيمية عديدة في مباراة الافتتاح.

أمين عمر

وحصل طاقم هذه المباراة على تهنئة من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني بعد اللقاء، حيث حرص على الاتصال هاتفيًا بالطاقم المصري وهنأه على الأداء المميز في افتتاح أمم أفريقيا، وخروج مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو إلى بر الأمان.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا، وأثنى على أداء الحكام المصريين في هذا اللقاء، ما يؤكد على التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية.

وسجل طاقم تحكيم مباراة الافتتاح، رقمًا قياسيًا للتحكيم المصري في البطولة، إذ كانت مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو هي رقم 50 التي يتولى قيادتها طاقم تحكيم مصري في تاريخ البطولة.

محمد عادل

وكان الظهور الثاني للتحكيم المصري في البطولة، من نصيب الحكم محمد عادل، الذي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لإدارة مباراة مالي وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ونال محمد عادل إشادات كبيرة من الجميع وعلى رأسها خبراء التحكيم عصام عبدالفتاح وسمير عثمان وغيرهما، أكدت أن التحكيم المصري بخير.

وشهد العرس الأفريقي، تألق كبير من الحكم محمود عاشور، الذي سجل رقمًا قياسيًا أيضًا بتواجده في غرفة تقنية «VAR» للمباراة الرابعة في أقل من أسبوع على انطلاق البطولة القارية، وذلك بعدما تواجد في غرفة تقنية الفيديو لمباراة السنغال والكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واختير عاشور ضمن طاقم تحكيم 3 مباريات في أمم أفريقيا، هم: كوت ديفوار وغينيا بيساو، الكاميرون وغينيا، المغرب وتنزانيا، ليظهر في مباراة السنغال والكاميرون مع حكم الساحة السوداني محمود إسماعيل.

محمود عاشور

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة موريتانيا وأنجولا، التي تجمع المنتخبين في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليدير محمد معروف اللقاء تحكيميًا ويعاونه محمود البنا ومحمود أبو الرجال.