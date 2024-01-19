بالصور.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة السيدة العذراء

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الغطاس المجيد، اليوم اليوم الجمعة، بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على ببورسعيد بمشاركة أعداد كبيرة من الاخوة الأقباط الأرثوذكس.

وشارك في الصلوات الخاصة بتلك المناسبة الدينية كهنة كنيسة العذراء مريم والشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار.

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وغلقت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

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