إيقاف مدرب تنزانيا 8 مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، إيقاف الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا 8 مباريات؛ بسبب تصريحاته ضد المغرب.

وجاء قرار إيقاف عمروش، وفقًا لإجراء اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي قررت إيقافه مدرب منتخب تنزانيا؛ بسبب تصريحات أدلى بها عن الاتحاد المغربي للعبة.

وتلقى الاتحاد التنزاني، خطابًا من «كاف»، يفيد بإيقاف عادل عمروش 8 مباريات مع تغريمه بـ10 آلاف دولار.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أرسل شكوى ضد المدير الفني للمنتخب التنزاني، تفيد بأن عمروش أدلى تصريحات غير صحيحة ضده وضد الاتحاد الأفريقي ومنتخب المغرب.

ويقود حامد موركورو المهمة الفنية بدلًا من عادل عمروش، فيما تبقى من مشوار منتخب تنزانيا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا، صرح: «المغرب تؤثر على كاف في ترتيب مواعيد المباريات».

وأضاف: «فوزي لقجع بات قوة ضاربة في أفريقيا، وهو من يسير الأمور في الكرة الأفريقية».

وتابع عادل عمروش: «المنتخب التنزاني طالب بلعب المباراة أمام المغرب ظهرًا، لكن الاتحاد الأفريقي رفض».

وأتم مدرب منتخب تنزانيا: «هم يختارون حتى الحكام، هذا يعني أنك تلعب أمام منتخب كبير وأمور خفية أخرى».

وخسر المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة من المغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، ويأتي الكونغو الديمقراطية ثانيًا بنقطة وحيدة، أما زامبيا حل ثالثًا بنفس النقطة، فيما تذيل تنزانيا الترتيب بلا نقاط.