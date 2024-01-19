محافظ الأقصر يشيد بتنفيذ قافلة "ستر وعافية" بقرية القباحي الغربي.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال القافلة الشاملة "ستر وعافية" بقرية القباحي الغربي بالأقصر، والمقامة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وذلك فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً.

وأشاد محافظ الأقصر، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى في العديد من المبادرات ومجالات المشاركة المجتمعية والتى كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، مشيراً إلى ان تنظيم العديد من هذه القوافل يهدف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنى المحافظة بكافة المدن والمراكز، بما يصب فى مصلحة المواطن الأقصري.

وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية المقدمة من خلال 17 كيان من كيانات التحالف الوطني، والتى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى "ستر وغطا" توزيع أكثر من ١٠٠ ماكينة خياطة تمكين اقتصادي للحالات المستحقة و 22 عيادة طبية و 6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و 3 مكاتب لتلقي طلبات التمكين الإقتصادي، وكذا مكتب لحالات الغارمين ، وأخر لبرنامج "ملهم" ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال ، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين " ، و 1750 كرتونة مواد غذائية ، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال.

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال القافلة، كلا من اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والنائب احمد الادريسي منسق عام امانة التحالف بمحافظة الأقصر، وأحمد عبدالمتجلي نائب المنسق العام امانة التحالف بمحافظة الأقصر، و د.لؤي حسين مسؤول أمانات محافظات التحالف الوطني، وعمرو مجدى مسئول قطاع العمليات في التحالف الوطني، وأحمد العربي مسئول تنفيذي الفاعليات والقوافل في التحالف الوطني، وأحمد الشاطر نائب رئيس العمليات في التحالف الوطني.

القافلة (10)

القافلة (9)

القافلة (8)

القافلة (7)

القافلة (6)

القافلة (5)

القافلة (4)

القافلة (3)

القافلة (2)