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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلوب سوكر 2023.. سكالوني يحصد جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب

سكالوني
سكالوني
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حصد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، خلال حفل جلوب سوكر 2023، المقام حاليًا في مدينة دبي بالإمارات.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

ويقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتوج سكالوني بجائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021، وحصد البطولة الأغلى في تاريخه، كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا في النهائي.

وحصل النادي الأهلي على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل من جلوب سوكر، متفوقًا على أندية، الهلال، اتحاد جدة، النصر السعوديين، وشباب الأهلي الإماراتي.

سكالوني جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب جلوب سوكر جلوب سوكر 2023 منتخب الأرجنتين