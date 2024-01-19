برئاسة العسومي.. انطلاق أعمال اللجان الدائمة ومكتب البرلمان العربي غداً

يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، غدا السبت أعمال لجانه الدائمة الأربع واجتماع هيئة مكتبه وذلك تحضيراً لأعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها بعد غد الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

تناقش لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" ، الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي.

من المقرر أن تبحث اللجان غدا جملة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وقضايا حقوق الإنسان، وعدد من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.