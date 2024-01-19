أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى باستمرار لحماية الموطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة المصرية تسعى باستمرار لحماية الموطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا أن دعم المواطنين بالقطاع الصحي أو التعليم، يسهم في دفع عجلة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير الكثير من فرص العمل في كل المجالات.

وأضاف "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كان من السياسات الناجحة التي عملت على رفع مستوى معيشة الفرد، وبالأخص محدودي الدخل، من خلال "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة".

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أنه في السابق كان يعتقد أن الدول الغنية هي صاحبة الموارد، ولكن الوقت الحالي، اكتشفنا أن الدول الغنية هي التي لديها العنصر البشري المؤهل لزيادة الإنتاج.