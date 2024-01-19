ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة،بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22812 طن تشمل: 4745 طن رمل و300 طن كسب فول صويا و13550 طن يوريا و2020 طن مولاس و1305 طن اسمنت معبأ و892 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45094 طن تشمل: 12500 طن ذرة و962 طن خشب زان و3000 طن ميثانول و11831 طن فول صويا و10700 طن خردة و1417 طن زيت طعام و4084 طن حديد و1508 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 600 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1914 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123971 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191538 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5185 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5739 شاحنة.

استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN )،التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

