باكستان تؤكد عدم رغبتها بالتصعيد مع إيران بعد ضرباتها الصاروخية الأخيرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بتصعيد الخلاف مع إيران، وذلك بعد أن شنت القوات المسلحة الإيرانية هجومًا صاروخيًا على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت بلوش لوكالة "بلومبرج": "قلنا مرارًا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانبهم طهران".

وأضافت: "باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. وكان الهدف الوحيد لعمل اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها".

وتأتي تصريحات بلوش بعد أن طلب الدبلوماسيون "من واشنطن إلى بكين" من باكستان وإيران ضبط النفس.

وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

ويأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.

وتنظيم "جيش العدل" هو جماعة متمردة باكستانية مقرها في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، وتقاتل الحكومة الباكستانية. وتتهم إيران التنظيم بشن هجمات داخل الأراضي الإيرانية.