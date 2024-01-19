رئيس الفنون التشكيلية: صالون الشباب يكشف لنا نجوم جدد كل عام

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 34 لصالون الشباب، تحت عنوان "من أجل فن ينمو"، والذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان محمود حمدي -القيم الفني للصالون-، والعديد من التشكيليين.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "نترقب كل عام صالون الشباب طامعين أن يكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة".

وأوضح قانوش، أن الشباب في محفلهم السنوي الأهم، يراهنون على ذواتهم وموهبتهم ليقدموا أنفسهم وقد تحرروا من التأثير الأكاديمي المباشر والموجه، ويثبتوا أنهم طاقات إبداعية واعدة للحاضر والمستقبل، ويظهرون الرغبة والشغف في إطلاق العنان لمواهبهم وأفكارهم وخيالهم واثقين في قدراتهم.

ويُشارك في هذه الدورة 131 فنانًا تتنوع أعمالهم في مجالات "التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا".

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