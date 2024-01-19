عمرو رمزي: "النقطة العميا" جرعة مسرحية دسمة

شهد الفنان عمرو رمزي، العرض المسرحي "النقطة العميا"، مساء أمس الخميس، على مسرح الغد، وسط حضور جماهيري كبير، معربًا عن سعادته بالمسرحية وكل صناع العمل.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "إن مسرحية "النقطة العميا" عمل فني محترف، وكل العناصر المسرحية مكتملة الأركان وعلى أعلى مستوى، وفريق عمل لديه القدرة على العمل بموضوع في غاية الدقة، فالعرض يتحدث عن جريمة ومحاكمة لكنها في النهاية لعبة الحياة، تلك اللعبة التي تبدأ بمزحه وتتحول لجد، فيكتشف الإنسان في النهاية أنه مخطئ ومؤذي في حق نفسه وكل المحيطين به".

وأشاد رمزي، بكل العناصر المسرحية داخل العمل، وكذلك الممثلين الرائعين الذي لا تكل ولا تمل من مشاهدتهم وأدائهم الفني المميز على خشبة المسرح، مؤكدا أن العرض صعب لكنه سهل الهضم، كما يحتوي العمل على جرعة دسمة في فن المسرح.

والعرض من إنتاج فرقة الغد المسرحية، والمأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، ومن بطولة الفنانين: أحمد السلكاوي، وهايدي بركات، ونور محمود، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ، والعمل من إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

و"النطقة العميا" تدور أحداثها حول عطل يصيب سيارة آدم أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة، فيحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.